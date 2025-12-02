Stadtgebiet Stuttgart: Stadtbahnverkehr am Dienstagabend von massiven Störungen betroffen

5 Eine der Störungen war ein Unfall, bei dem eine Person in Heslach von einer Stadtbahn erfasst wurde. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Gleich mehrere Störungen – darunter ein Unfall mit einer Person und einer Stadtbahn – haben am Dienstagabend für massive Behinderungen im Stadtbahnverkehr gesorgt. Was bekannt ist.











Update von 22 Uhr: Die Störungen bei den Stadtbahnlinien U2, U13 und U14 sind beendet. Es kann noch vereinzelt zu Fahrplanabweichungen kommen.

Erstmeldung von 20.40 Uhr: Im Stuttgarter Stadtbahnverkehr kommt es zurzeit zu massiven Störungen. Betroffen sind die Linien U2, U13 sowie U14.

Wie der VVS auf seiner Homepage schreibt, sorgen gleich mehrere Störungen für „erhebliche Fahrplanabweichungen und einzelne Fahrtausfälle“.

Im Falle der U14 ist die Störung auf einen Unfall zurückzuführen, der sich gegen 19.20 Uhr ereignet hat. Dabei wurde eine Person an der Haltestelle Vogelrain in Heslach von einer Stadtbahn der Linie U14 erfasst.

Weshalb es auf den anderen Linien zu Störungen kommt, geht aus der Meldung nicht hervor. Die Pressestelle des VVS war zunächst nicht erreichbar. Laut Störungsseite des VVS soll es voraussichtlich bis etwa 22.30 Uhr zu Fahrplanabweichungen und einzelnen Fahrtausfällen kommen.

Wie viele Stadtbahnen im Stuttgarter Netz aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Der VVS bittet Reisende und Pendler, mehr Reisezeit einzuplanen und die elektronische Fahrplanauskunft zu beachten.