Stadtfest in Wernau: Rückenwind für die „neue“ Biegelkirbe

Stadtfest in Wernau

1 Die Biegelkirbe ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Foto: Ines Rude/Archiv

Die Biegelkirbe, ein Wernauer Stadtfest, wird vom Verein Kult ehrenamtlich organisiert. Jetzt hat er immerhin die Chance auf eine Aufwandsentschädigung.











Vor zwei Jahren hat der Verein Kult die Biegelkirbe in die Hände genommen, nachdem sich der Bund der Selbstständigen von der Organisation zurückgezogen hatte. Aktuell wurde nun in der Ratsrunde über eine Aufwandsentschädigung für die Aktiven von Kult diskutiert: Sie soll nur dann gezahlt werden, wenn nach der Veranstaltung etwas vom Budget übrig bleibt und wird folglich eher bescheiden ausfallen. Trotzdem gab’s zunächst eine Gegenstimme, am Ende aber doch einen einstimmigen Beschluss.