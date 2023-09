1 Die Polizei ermittelt nach der Auseinandersetzung. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Hettich

Ein Streit an einem Stand der Grünen auf dem Göppinger Stadtfest soll am Sonntag in eine körperliche Auseinandersetzung gemündet sein. Was ist bekannt?











Auf einem Stadtfest in Göppingen sollen am Sonntag Mitglieder der Grünen und der AfD aneinander geraten sein. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch berichten, wurden dabei offenbar zwei Personen verletzt, darunter eine Landtagsabgeordnete der Grünen.

Den Angaben zufolge soll zunächst ein Landtagsabgeordneter der AfD gegen 15.30 Uhr einen Parteistand der Grünen auf dem Stadtfest besucht haben. Bei dem Besuch sei er dann in einen verbalen Streit mit der Abgeordneten der Grünen geraten.

Daraufhin soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihr und einem weiteren AfD-Mitglied gekommen sein. Im Bericht der Ermittler heißt es, der 65-Jährige habe sich in den Streit eingeschaltet. Er habe einen blutigen Kratzer am Arm erlitten, die Abgeordnete der Grünen habe Schmerzen am Körper verspürt. Die alarmierten Polizisten befragten am Ort des Geschehens Zeugen, die Ermittlungen laufen noch.