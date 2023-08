1 Feinschliffarbeiten an den Holzlauben: Das Estival startet am Freitag, 4. August, und läuft bis Mittwoch, 16. August. Foto: Roberto Bulgrin

Viel Kulinarik, Kultur und Kunst gibt es beim Estival in Esslingen. Im letzten Jahr gab es aber auch Kritik an den Preisen für Speisen und Getränke. Nun geht der Zwiebelfest-Nachfolger in die zweite Runde. Fest-Start ist am Freitag, 4. August.















Der Rohbau steht. Doch an der Laube wird noch gehämmert, gebohrt, geschraubt, gewerkelt. Das Handwerkerteam ist beschäftigt und hat kaum Zeit für eine kurze Auskunft. „Wir machen den Innenausbau“, sagt dann doch ein Mitarbeitender. Bis Freitag würden sie damit zu tun haben. Länger geht auch nicht. Denn am Freitag, 4. August, um 16 Uhr wird das Estival auf und rund um den Marktplatz in Esslingen eröffnet. Nach der Premiere im letzten Jahr startet der Zwiebelfest-Nachfolger in die zweite Runde.