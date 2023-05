1 Freitags ist auf dem Herzog-Philipp-Platz Wochenmarkt. Foto: /Ines Rudel

Um den Stadtteil zu beleben, sollen zentrale Bereiche wie der Herzog-Philipp-Platz saniert werden. Bei der Umgestaltung des Stadtteils werden die Bürgerinnen und Bürger von Ostfildern miteinbezogen.















Viel los ist nicht an diesem Freitagmorgen auf dem Herzog-Philipp-Platz in der Ostfilderner Parksiedlung. Beschicker des Wochenmarkts haben ihre Stände aufgebaut, eine Handvoll Kunden kaufen Eier, Gemüse oder Honig. Verändert habe sich die Parksiedlung in den vergangenen Jahrzehnten, sagt eine Kundin. Sie wohnt seit 26 Jahren im Stadtteil, aber viel Zeit verbringt sie hier nicht – zum Einkaufen und Spazieren zieht es sie und ihren Mann eher in den benachbarten Scharnhauser Park. Einer der Gründe: So richtig wohl fühlt sie sich hier nicht mehr – vor allem in den Abendstunden. „Das ist einfach nicht meine Welt“, sagt sie.