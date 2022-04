1 Die ehemalige Sportarena soll einem Büro- und Geschäftshaus weichen. Im Mai/Juni beginnen die Abbrucharbeiten. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die diversen Immobilienprojekte der Signa-Gruppe des österreichischen Immobilienmoguls René Benko in der Stadt beschäftigen das Rathaus. Für die frühere Sportarena liegt liegt die Abrissgenehmigung vor. Viele offene Fragen gibt es beim heutigen Kaufhof samt Parkhaus.















Link kopiert

Gleich an mehreren Stellen in der City beschäftigen Projekte der Signa-Gruppe des österreichischen Immobilenmoguls René Benko die Kommunalpolitik. Während es in Sachen der ehemaligen Sportarena in der Königstraße 23 bis 25 nun zumindest Klarheit über die Pläne für Abriss und Neubau gibt, stehen hinter dem Projekt Bundesbankzentrale an der Eberhardstraße und dem Haus der Kulturen auf dem Areal der Galerie-Kaufhof-Karstadt-Tiefgarage noch diverse Fragezeichen.