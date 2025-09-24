Stadtentwicklung in Stuttgart: Abschied vom Traditionsstandort – Thalia/Wittwer verlässt Schlossplatz

1 Thalia/Wittwer wird nicht mehr lange am Schlossplatz zu finden sein. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Nach 60 Jahren gibt Stuttgarts größtes Buchhaus seinen Standort am Schlossplatz auf. Wo Thalia/Wittwer künftig in der Stuttgarter Innenstadt zu finden sein wird.











Link kopiert

Stuttgarts Einkaufsmeile verändert grundlegend ihr Gesicht. Über viele Jahrzehnte hat Wittwer zum Schlossplatz gehört wie die Jubiläumssäule. Das Stammhaus des 1867 gegründeten Buchunternehmens ist im Jahr 1967 bezogen worden. 2018 hat sich die Familie Wittwer aus der Branche zurückgezogen und die Firma an einen Handelriesen verkauft. Die Kette Thalia übernahm den Platzhirsch von der Königstraße und führt seitdem das Geschäft mit dem Doppelnamen Thalia/Wittwer weiter.