Stadtentwicklung in Ostfildern: Parkplätze sind in der Parksiedlung ein Reizthema

1 An der Stellplatzfrage für den Herzog-Philipp-Platz scheiden sich die Geister. Foto: Ines Rudel

Der Herzog-Philipp-Platz in der Parksiedlung soll attraktiver werden. Wie das aussehen kann, diskutieren Bürger und Planer am 6. Februar. Dabei wird vor allem um die Parkplatzfrage gestritten.











Link kopiert

Bei der Neugestaltung des Herzog-Philipp-Platzes in der Parksiedlung nimmt die Stadt Ostfildern die Bürgerinnen und Bürger mit. Am Donnerstag, 6. Februar, werden in der Turnhalle der Lindenschule neue Pläne vorgestellt und diskutiert. Beginn ist um 18 Uhr. Die Veranstaltung knüpft an einen intensiven Beteiligungsprozess an, der bereits Ende 2023 begonnen hat.

Bei der Veranstaltung stehen Vertreterinnen und Vertreter der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern (SEG), der Stadtverwaltung sowie Stadtplanerinnen und Verkehrsplaner für Gespräche und Fragen bereit. Erste Ideen, wie der zentrale Platz in dem Stadtteil einmal aussehen könnte, sind auch im Mai 2024 am Tag der Städtebauförderung diskutiert worden. Damals haben die Planer der Öffentlichkeit drei erste Entwürfe präsentiert.

Unsere Empfehlung für Sie Ortskernsanierung in Ostfildern Bürgerideen für die Parksiedlung In die Pläne für die Ortskernsanierung in der Parksiedlung sollen die Bürger mit einbezogen werden. Für die Umsetzung der Bürgerbeteiligung erhält Ostfildern Fördermittel vom Land. Die Stadträte wünschen sich einen offenen Prozess.

Ein zentrales Thema war dabei die Parksituation. Auch der Gemeinderat der Stadt Ostfildern hat über dieses Thema intensiv diskutiert. Dazu gibt es nun auch eine Machbarkeitsstudie. Deren Ergebnisse sowie die bisherigen Diskussionen sind in zwei neue Planwerke eingeflossen, die Ende 2024 dem Ausschuss für Technik und Umwelt präsentiert wurden. Diese Planungen werden nun den Bürgern vorgestellt und gemeinsam bewertet. Beide Planwerke bestehen aus modularen Elementen, die wie ein Baukastensystem kombiniert werden können. So möchten die städtischen Planer den Platz nicht nur funktional aufwerten. Es geht auch darum, Aufenthaltsqualität zu schaffen.

Weitere Informationen zum Projekt: www.seg-ostfildern.de