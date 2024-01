Stadtentwicklung in Ostfildern: Ortskernsanierung in Kemnat kommt im Frühjahr voran

Ortskernsanierung in Kemnat kommt im Frühjahr voran

Stadtentwicklung in Ostfildern

1 Die Heumadener Straße im Ostfilderner Stadtteil Kemnat wird umgestaltet. Foto: Ines Rudel

Die Ortskernsanierung im Ostfilderner Stadtteil Kemnat geht im Frühjahr mit zwei Großprojekten weiter. Dann wird die Heumadener Straße umgestaltet und die Brache am Hirschbrunnen wird bebaut.











Die Ortskernsanierung in Kemnat ist seit 2018 im Gange. Seitdem sind viele Vorhaben an Gebäuden bereits realisiert worden. Allerdings wundern sich manche Bürgerinnen und Bürger darüber, dass die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Heumadener Straße noch nicht begonnen hat. „Wir warten seit Monaten auf eine endgültige Bewilligung der in Aussicht gestellten Finanzierungshilfe für die Umgestaltung der Heumadener Straße“, sagt Reinhardt Kampmann, Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft Ostfildern. Spätestens bis Ostern soll der Neubau des Einkaufsmarkts mit Wohnungen und einer Kindertagesstätte beginnen, die ein privater Investor plant.