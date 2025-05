Stadtentwicklung in Ostfildern: In Ostfildern fehlen Schattenplätze – Grüne fordern besseren Hitzeschutz

In Ostfildern fehlen Schattenplätze – Grüne fordern besseren Hitzeschutz

Stadtentwicklung in Ostfildern

1 Auf dem Platz an der Stadtbahnhaltestelle Scharnhauser Park gibt es Sitzgelegenheiten, aber keinen Schatten. Foto: Ines Rudel

Weil die Sommer immer heißer werden, fordern die Grünen in Ostfildern, zwei stark frequentierte Plätze besser zu beschatten: Beim Platz an der Stadtbahnhaltestelle Scharnhauser Park und beim Ruiter Schulhof sehen sie dringenden Handlungsbedarf.











Link kopiert

Schattenplätze sind in der Stadtplanung ein großes Thema. In Zeiten des Klimawandels werden die Sommer heißer. Die Fraktion von Bündnis 90/Grüne hat nun im Ostfilderner Gemeinderat beantragt, einen möglichen Hitzeschutz auf dem Schulhof der Grundschule Ruit und auf dem Platz an der Stadtbahnhaltestelle Scharnhauser Park zu prüfen. Da sehen die Kommunalpolitiker „akuten Handlungsbedarf“.

Unsere Empfehlung für Sie Panoramaplattform in Ostfildern Folgen des Klimawandels – neue Bäume für die schöne Aussicht Der rote Spitzahorn auf der Panoramaplattform in der Parksiedlung hat Hitze und Bodenverhältnisse nicht vertragen. Deshalb werden jetzt Platanen als Schattenspender auf dem spektakulären Aussichtspunkt gepflanzt.

Beide Flächen heizen sich nach den Worten von Fraktionschef Oliver Werner-Blum und Stadträtin Margarete Schick-Häberle stark auf und verfügten über keinerlei Beschattung. „Der Schulhof in Ruit verfügt zwar über ein Betonkunstwerk im Stile früherer Tankstellen“, heißt es in dem schriftlichen Antrag. Dieses habe aber keine schattenspendende Funktion. „Der gesamte Schulhof ist ohne jeden Sonnenschutz.“

Gleiches gelte für den Platz an der viel besuchten Stadtbahnhaltestelle, die an die Markthalle des Stadtteils Scharnhauser Park angrenzt. „Der Platz ist sehr schön mit zahlreichen Sitzgelegenheiten und Bänken ausgestattet“, schreiben die Kommunalpolitiker. „Alle stehen in der Sonne. Es gibt keinen Schatten, kein grünes Element.“ Die Grünen wollen von der Stadtverwaltung wissen, ob und welche Möglichkeiten es gibt, die beiden großen öffentlichen Flächen besser zu beschatten. Außerdem fragen sie, ob es Fördertöpfe für Klimaanpassungen dieser Art gibt.

Sitzgelegenheiten gibt es an der Stadtbahnhaltestelle viele – in der prallen Sonne wird es da aber zu heiß. Foto: Ines Rudel

Das Thema Klimawandel beschäftigt die Stadtverwaltung in Ostfildern seit langem. Auf der Panoramaplattform an der Aufstiegsstraße zur Parksiedlung sind jüngst die Bäume ausgetauscht worden. Der rote Spitzahorn auf der Panoramaplattform in der Parksiedlung hat Hitze und Bodenverhältnisse nicht vertragen. Deshalb sind jetzt Platanen als Schattenspender auf dem spektakulären Aussichtspunkt ins Neckartal gepflanzt worden, der nicht nur zum Sonnenuntergang viele Menschen anzieht.