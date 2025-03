Stadtentwicklung in Ostfildern: Großbaustelle in Kemnat ist bald fertig

Charlotte Reihlen schrieb Geschichte Förderin der Frauen aus dem Kreis Esslingen fast vergessen

Sie hat im 19. Jahrhundert eine Frauenschule und die Diakonissenanstalt in Stuttgart gegründet. 1805 wurde Charlotte Reihlen in Kemnat geboren. Jetzt erinnert Pfarrer Thomas Ebinger an die vergessene Frauenförderin, die ihrer Zeit weit voraus war.