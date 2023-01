1 „Der Platz ist beschränkt und zu nah an der Stadt“, sagt der Haru-Geschäftsführer Hayno Rustige über den Firmensitz in Musberg. Foto: pib/Philipp Braitinger

Die Firma Haru zieht nach Schönaich um. Auf dem Firmengelände zwischen Musberg und Leinfelden werden neue Wohnungen gebaut. Auch auf benachbarten Gewerbeflächen sollen neue Quartiere entstehen.















Der Bau des neuen Standortes hat bereits begonnen. Bis Ende kommenden Jahres will die Firma Haru ihren Unternehmenssitz vom Leinfelden-Echterdinger Stadtteil Musberg in das Gebiet Lange Betten Ost nach Schönaich im Kreis Böblingen verlegen. Rund fünf Millionen Euro werden investiert. Am aktuellen Standort sei die weitere Umstrukturierung an ihre Grenzen gestoßen, erklärt der Geschäftsführer Hayno Rustige. „Der Platz ist beschränkt und zu nah an der Stadt“, sagt der Geschäftsführer. Auch die Zufahrtsmöglichkeiten für Lastwagen zum Unternehmen seien momentan nicht ideal.