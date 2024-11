Stadtentwicklung in Leinfelden-Echterdingen: Was tun mit all den verwaisten Büroflächen?

Was tun mit all den verwaisten Büroflächen?

Stadtentwicklung in Leinfelden-Echterdingen

1 Im Norden von Echterdingen gibt es viele Hotels – aber auch Büroflächen. Längst nicht alle sind belegt. Foto: /Philipp Braitinger

14 Prozent der Büros in Leinfelden-Echterdingen stehen derzeit leer. Betroffen sind vor allem ältere Immobilien. Viele Eigentümer scheuen sich vor notwendigen Sanierungen – obwohl die Nachfrage eigentlich da wäre.











Die Lage auf diesem Markt gleicht einer Achterbahnfahrt. Gab es vor Corona kaum freie Flächen, so sind heute knapp 14 Prozent aller Büros in der Stadt nicht vermietet. „Das ist dramatisch. Im Jahr 2019 hatten wir noch eine Vollbelegung“, sagt die für Wirtschaftsförderung zuständige Stabsstellenleiterin Angelika Goldak, die im Technischen Ausschuss einen Bericht zur Situation in der Stadt präsentiert hat.