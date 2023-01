1 In der historischen Mitte von Echterdingen stehen viele Bauvorhaben an. Foto: Braitinger

Noch steht nicht fest, was genau im Echterdinger Ortskern entstehen soll. Aber zumindest weiß man, wer die verschiedenen Maßnahmen koordinieren wird.















Link kopiert

„Wir haben ziemlich viel vor.“ Mit diesem Hinweis leitete der Leiter des Planungsamtes von Leinfelden-Echterdingen, Philipp Schwarz, am Dienstag den Antrag der Stadtverwaltung im Technischen Ausschuss ein. In der historischen Mitte von Echterdingen stehen in den kommenden Jahren viele umfangreiche und komplexe Bauvorhaben an. So sind Straßensanierungen und Leitungsbauarbeiten, unter anderem in der Bernhäuser Straße und der Hauptstraße, geplant. Außerdem soll ein neues Parkkonzept etabliert werden. Hinzu kommt die Umsetzung eines neuen Konzepts für die Zukunft des Stadtgartens und den Kirchplatz. Ferner muss geklärt werden, wie es mit dem Rathaus an dieser Stelle weitergeht. Um einen reibungslosen Ablauf zu sichern, soll ein externes Büro, die Bietergemeinschaft nps GmbH, mit der Koordination beauftragt werden. „Wir wollen jemanden, der auch mal die Peitsche schwingt“, sagte Schwarz. Eine Abteilung innerhalb des Rathauses könne die umfangreichen Arbeiten nicht zusätzlich zum Tagesgeschäft übernehmen. Es müssen zahlreiche unterschiedliche ausführende Firmen, Planer und Auftraggeber koordiniert werden. Im Gebiet westlich der Max-Lang-Straße beim neuen Quartier Schelmenäcker habe das Rathaus in der jüngeren Vergangenheit bereits positive Erfahrungen mit einer externen Projektsteuerung gemacht.

Die Stadträte des Technischen Ausschusses stellten sich einstimmig hinter den Verwaltungsvorschlag. Die Kosten für das Management der Maßnahmen in der historischen Mitte werden auf 390 000 Euro bis zum Jahr 2028 geschätzt.

Kritik entzündete sich allerdings am zeitlichen Ablauf. Der Stadtrat Walter Vohl (Freie Wähler) sagte: „Wir zäumen das Pferd vom Schwanz her auf. Wir wissen ja noch gar nicht, was wir wollen.“

Der Gemeinderat solle doch erst einmal bestimmen, was denn in der historischen Mitte gemacht werden soll, bevor ein Projektsteuerer beauftragt werde.