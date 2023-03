14 Ein Bild, das der Vergangenheit geweiht ist: eine dunkle Unterführung, die es in Zukunft womöglich nicht mehr geben wird. Foto: Roberto Bulgrin

Die Pliensauvorstadt befindet sich schon seit über einem Jahrzehnt in einem großen Wandel. Jetzt stehen weitere große Veränderungen bevor. Wie geht die Bevölkerung damit um? Und wie begleitet das Rathaus den Stadtteil?















Ursprünglich sollte die Veranstaltung in einem kleineren Saal stattfinden, aber das Interesse aus der Pliensauvorstadt war deutlich größer als erwartet. Es geht auch nicht gerade um wenig: Kaum ein Stadtteil veränderte sich in der vergangenen Zeit so rasant wie dieser. Die Pliensauvorstadt wird voraussichtlich in einigen Jahren rund 30 Prozent mehr Einwohner haben als zu Beginn der 2000er Jahre. Das weckt Aufmerksamkeit, das schürt aber auch Ängste. Um darüber zu sprechen, hatte die Stadt zu einer öffentlichen Veranstaltung geladen. Mehr als 100 Menschen kamen am Mittwochabend ins Kulturzentrum Dieselstraße. Im Saal des Bürgerhauses, dem ursprünglichen Veranstaltungsort, hätten nur 60 Besucher Platz gefunden.