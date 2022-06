1 Der Rohbau steht, jetzt muss der Qbus noch gefüllt werden. Foto: Roberto Bulgrin

Die LBBW will mit dem Wohn- und Bürokomplex Qbus „eine neue urbane Mitte für die Stadt“ schaffen. Dass der Weg in Richtung Westen geht, hat der neue OB beim Richtfest bestätigt.















Großer Bahnhof in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs: Die LBBW-Immobiliengruppe hat jetzt Richtfest gefeiert für ihren Wohn- und Bürokomplex mit Gastronomieflächen, erweitertem Lebensmittelmarkt und einer städtischen Mobilitätsstation auf dem alten, jahrelang brachliegenden Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). Qbus, wie die Bauherrin und Eigentümerin ihr Kind in Anlehnung an seine geometrische Form und seine Vergangenheit getauft hat, soll das Bild der künftigen Innenstadt prägen. Uwe Jaggy, Geschäftsführer der LBBW Immobilien Development: „Wir wollen hier eine neue urbane Mitte für die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger schaffen. Zum Leben, Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Essen gehen und Zusammenkommen.“