Stadtentwicklung Esslingen: Esslingens „hässliche Ecken“ – was hat sich verändert?

Es gibt schönere Ecken in Esslingen als das Karstadt-Areal. Kaum zu glauben, dass es in bester Lage liegt. Foto: Roberto Bulgrin

Die Marketingabteilung der Stadt Esslingen lässt nichts unversucht, die Stadt in schönen und heimeligen Farben darzustellen. Genau das ist auch ihre Aufgabe. Aber keine Stadt kann nur schön sein – auch Esslingen nicht. 2023 schaute sich unsere Zeitung um und fotografierte und beschrieb einige Stellen, die so gar nicht in das Bild der Postkarten-Stadt passen wollten. Zwei Jahre später wollen wir wissen: Hat sich irgendetwas verändert? Drei besonders brisante Orte greifen wir uns dabei heraus.

Ja und Nein, lautet die Antwort. An vielen Stellen tut sich was, aber oftmals nur auf dem Papier. Hier die bereits vor zwei Jahren beschriebenen Stellen, der aktuelle Stand und zwei weitere Orte, die sich zu den „hässlichsten Ecken“ dazugesellt haben.

Die Visitenkarte der Stadt Esslingen hat einen Schönheitsfehler

Der zentrale Marktplatz wird gerne als Visitenkarte der Stadt bezeichnet. Und vieles an diesem Ort ist auch schön und einladend: die Kulisse, die Gastronomie, schöne Sitzplätze im Schatten unter Bäumen. Schlimm ist aber der Belag, und unschön ist auch, dass der Marktplatz von Parkplätzen umsäumt wird.

Der Esslinger Marktplatz wird von einer außergewöhnlich schönen Kulisse umgeben, fristet selbst aber ein hässliches Dasein. Foto: Ines Rudel

Doch hier ändert sich im Hintergrund viel: Unter dem Marktplatz wird ein denkmalgeschützter Tunnel saniert, durch den der Geiselbach fließt. Diese Sanierung ist die Voraussetzung für die oberirdische Sanierung, deren Planung weit vorangeschritten ist. 2027 zum Stadtjubiläum soll alles tiptop sein. Auch die Autos sollen verschwinden, nur wenige Behindertenparkplätze sollen bestehen bleiben. Spätestens 2026 wird von den Bautätigkeiten etwas zu sehen sein. Deshalb wird auch das Schwörfest im folgenden Jahr nicht auf dem Marktplatz stattfinden. Insgesamt will die Stadt in den nächsten Jahren mehr als elf Millionen Euro in den Marktplatz und seine Umgebung investieren.

Ein weiterer nicht besonders beliebter, aber für Reisende und Pendler unumgänglicher Ort ist die Umgebung rund um den Bahnhof. Vor zwei Jahren schrieb unsere Zeitung dazu: „Auch der viel frequentierte Bahnhofsplatz gehört zu den Orten, die dem Image der altehrwürdigen und romantischen Reichsstadt einen Riss zufügen. Ein bisschen erinnert er an eine Rumpelkammer: Überall steht etwas rum, aber ein Konzept ist nicht erkennbar. Wirklich schlimm aber sieht es hinter dem Bahnhof aus. Hier lebt zwar das Versprechen, dass man eines Tages von hier aus in eine Parklandschaft gelangt, doch davon ist das Gelände heute weit entfernt.“

Bahnhof in Esslingen: Hier etwas zu verändern braucht einen langen Atem

Inzwischen gibt es Studien, Konzepte und Absichtserklärungen, aber um aus diesem Ort grundsätzlich einen anderen zu machen, dafür wird es einen langen Atem brauchen. Etwas aufgeräumter sieht es auf alle Fälle aus, seitdem ein gelber Container verschwunden ist, der mehr oder weniger nutzlos in der Gegend stand. Hier sollten Informationen zur Weststadt und deren ökologische Bedeutung angeboten werden, aber Bewegung war dort selten. Gelegentlich wurde die Wand des Containers von Menschen und Hunden als Toilette genutzt.

Eine Putzaktion der Deutschen Bahn im Mai hatte eher symbolischen Charakter, aber dennoch helfen auch solche Aktivitäten, ein besseres Gefühl zu vermitteln. Die Polizei ist relativ präsent, es vergeht allerdings auch kaum ein Tag, wo sie am Esslinger Bahnhof nichts zu tun bekäme.

Die Drogenszene ist nach wie vor in der Umgebung aktiv, hat sich aber offenbar etwas in die Seitenstraße verlagert. Ermittlungen in der Sache laufen der Polizei zufolge im Zusammenhang mit Ereignissen, die sich Am Kronenhof ereigneten.

Zudem wurde unweit des Bahnhofs ein Container-Treffpunkt für Menschen ohne Wohnsitz geschaffen. Der Gedanke dahinter: Auf dem Bahnhofsvorplatz überlagern sich gleich mehrere soziale Probleme – der Bahnhofsvorplatz selbst wird so zum Brennpunkt. Der „Treff am Bahnhof“ könnte die Lage etwas entzerren.

Karstadt-Areal Esslingen: Vom Schandfleck zur Schlüsselimmobilie?

Ein drittes Beispiel für eine unschöne Orte in Esslingen und gleichzeitig Veteran in Sachen hässliche Ecken in Esslingen ist das Karstadt-Areal nahe der Weststadt. Es wurde in den vergangenen Jahren auch schon zur schlimmsten Brache der Stadt gekürt. Hier sieht es aus wie seit eh und je: ein wilder Parkplatz in bester Lage, der sehr stark verschlammt, sobald ein paar Regentropfen mehr als üblich fallen.

Doch auch hier tut sich etwas im Hintergrund: Der Strabag-Konzern übernahm das Areal in der Esslinger City und will die bisherigen Pläne der Bebauung weitgehend übernehmen und umsetzen. „Ich bin froh, dass es nun bei dieser Schlüsselimmobilie gelungen ist, einen großen Schritt nach vorne zu machen“, sagte Oberbürgermeister Matthias Klopfer dazu. Wann dann tatsächlich die Bagger anrollen, ist noch offen.