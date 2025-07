Stadtbücherei: Leseförderung mal anders: Kinder lesen Hunden vor

1 Geduldige Zuhörer: In Esslingen lesen Kinder Hunden Geschichten vor. Foto: Stadt Esslingen

In der Esslinger Stadtbücherei gibt es ein tierisches Projekt, das Mädchen und Jungen die Angst vor dem Vorlesen nehmen soll. Ihre Zuhörer sind Hunde.











Hunde machen das Lesen leichter – diese These vertritt die Stadtbücherei Esslingen. Die Einrichtung hat seit diesem Jahr ein besonderes Projekt, mit dessen Hilfe Kinder, die Schwierigkeiten damit haben, lesen zu lernen. Neben Angeboten für Schulen gibt es auch nach den Ferien offene Termine, zu denen sich Kinder anmelden können.

Seit Jahresanfang beschäftigt die Esslinger Stadtbücherei eigenen Angaben nach vierbeinige Mitarbeitende: „Lesen mit Hund“ soll die Lesefähigkeit verbessern und das Selbstbewusstsein stärken. Das Angebot komme richtig gut an.

Projekt mit der Katharinenschule

Hinter „Lesen mit Hund“ stecke ein innovatives pädagogisches Konzept, das die Lesekompetenz verbessere, teilt die Stadt mit. „Hunde bewerten nicht – sie lachen nicht, sie korrigieren nicht, sondern sie sind einfach da und hören geduldig zu“, erklärt Büchereileiter Kevin Butler. „Das nimmt den Kindern die Angst, sie verspüren weniger Leistungsdruck, werden selbstbewusster und schließlich motivierter.“

Die Stadtbücherei Esslingen bietet zwei Formen von „Lesen mit Hund“ an. Zum einen gibt es Kooperationen mit Schulen, in diesem Jahr die Waisenhofschule. Diese hat für das Projekt zehn Kinder ausgesucht, die einen besonders großen Förderbedarf haben. „Diese hatten jeweils vier Termine mit den Lesehunden in einem geschützten Rahmen“, teilt die Stadt mit. Die Kinder hätten zur Motivation am Ende der Termine ein Zertifikat erhalten. Im kommenden Schuljahr werde dieses Angebot mit der Katharinenschule fortgesetzt.

Öffentliche Termine bei Lesen mit Hund

Die andere Form von „Lesen mit Hund“ ist ein Gruppentermin einmal pro Monat, für den sich bis zu acht Kinder anmelden können. Dieses Angebot sei nicht ganz so intensiv wie die Einzeltermine, dafür entwickele sich oft eine motivierende Gruppendynamik, erläutert die Stadt: „Kinder, die Angst vor dem Vorlesen haben, merken, dass sie mit ihrer Schwäche nicht allein sind.“

Acht Lesehunde sind derzeit im Dienste der Stadtbücherei – von der 13-jährigen Hunde-Oma Lilly über zwei Dalmatiner bis hin zum kleinen Leo. „Die Hunde haben keine Spezialausbildung, aber es wurde im Vorfeld überprüft, wie sich die Tiere in der Bücherei verhalten“, teilt die Stadt mit. Zudem müsse jedes Tier eine Hundeschule besucht haben.

Mit dem Ziel der Leseförderung macht die Stadtbücherei darüber hinaus weitere Angebote wie zum Beispiel den Vorlesefriseur oder die Sommerferienaktion „Heiß auf Lesen“.

Die nächsten öffentlichen Termine von „Lesen mit Hund“ finden am 24. September, 22. Oktober, 26. November und 17. Dezember 2025 statt. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an: kinderbuecherei@esslingen.de. Weitere Informationen gibt es unter: www.stadtbuecherei.esslingen.de/lesen+mit+hund .