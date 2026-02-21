Alte Telefonzellen: Warum sind die nicht längst abgebaut?

1 Ausrangierte Anlagen in Stuttgart: Telefonzelle im Westen, Telefonsäule im Osten. Foto: dpa/Bernd Weißbrod, StZN

Für den Tübinger OB Boris Palmer „versauen“ sie das Stadtbild: kaputte, besprühte Telefonzellen. Auch in Stuttgart stehen noch welche herum. Wo und warum?











Telefonieren will keiner mehr mit ihr, seine Meinung in die Welt schreien aber schon. „Peace“, „Rassisten sind blöd“, „Hier regiert der VFB“, „Warum keine sauberen Schulkos?“ – die verwaiste Telefonsäule im Stuttgarter Osten ist zur Leinwand menschlicher Leidenschaften geworden. Wo früher das Restgeld herausfiel, stecken heute Schokoriegelpapierle, der Hörer ist längst abgerissen, das silberne Metall besprüht. Ob die Schüler der Realschule, vor der sie steht, noch wissen, was das mal für ein großes Ding war für die Generationen vor ihnen?