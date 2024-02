Stadtbibliothek Stuttgart: Das Cafè Lesbar ist wieder geöffnet

9 Sie betreiben künftig das Café Lesbar in der Stadtbibliothek: Mathieu und Ina Bubeck sowie Marleen Arle (von links). Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Gut drei Jahre lang hat das Café in der Stadtbibliothek leer gestanden. Lange fand sich niemand, der es betreiben wollte. Jetzt übernimmt die Familie Bubeck. Sie hat bereits Erfahrung mit Gastronomie an einem anderen Stuttgarter Wahrzeichen.











Die Sache ist wackelig. Und die Berufsgenossenschaft sollte nicht mitlesen. Aber in einer Bücherei findet man nun mal viele Bücher, aber keine Leiter. Also muss Mathieu Bubeck (34) improvisieren. Aber als Gastronom und Wengerter ist er das gewöhnt. Er stellt eine Sprudelkiste auf einen Stuhl, steigt hoch, um die Papierbahnen von den Scheiben zu entfernen, die das Café Lesbar vom Innersten der Stadtbibliothek am Mailänder Platz trennen. Es kehrt wieder Leben ein im achten Stock. Es wird Zeit.