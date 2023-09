1 Im Herzen von Nürtingen soll ein neues Quartier entstehen. Foto: 7aktuell.de/Daniel Jüptner/7aktuell.de | Daniel Jüptner

Der Vorzeige-Stadtteil namens „Östliche Bahnstadt“ kann ein finanzieller Kraftakt für Nürtingen werden. Doch nicht nur die hohen Kosten rufen Kritiker auf den Plan.











Link kopiert

Alle warten in Nürtingen auf den großen Wurf. Die Rede ist von der Östlichen Bahnstadt, die im Rahmen der Internationalen Bauausstellung 2027 (IBA) das städtebauliche Vorzeigequartier in Nürtingen werden, eine Brache in ein blühendes urbanes Quartier verwandeln soll und den Vergleich mit der als vorbildlich erachteten Neuen Weststadt in Esslingen nicht zu scheuen brauche. Das hieß es im Zusammenhang mit dem städtebaulichen Wettbewerb schon vor Jahren. Aber die Kritik an den Plänen reißt nicht ab.