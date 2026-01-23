Stadtbahnverkehr in Stuttgart-Mitte: Oberleitungsschaden sorgt für Verkehrschaos rund ums Olgaeck

10 Am Olgaeck hing eine Oberleitung herunter – Verkehrschaos war die Folge. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Ein Oberleitungsschaden bei der Stadtbahn am Olgaeck hat am Freitagnachmittag für ein Verkehrschaos gesorgt. Nach rund drei Stunden hatte sich der Verkehr wieder normalisiert.











Link kopiert

Ein Oberleitungsschaden am Olgaeck in Stuttgart-Mitte hat am Freitagnachmittag für massive Behinderungen im Stadtbahn- und im Straßenverkehr gesorgt.

Wie ein Sprecher der Stuttgarter Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, kam es kurz vor 12.30 Uhr zu dem Schaden. Demnach hing eine Oberleitung am Olgaeck herunter, eine Stadtbahn blockierte diesen Bereich. Feuerwehr, Polizei und Techniker der SSB eilten zum Olgaeck. Einsatzkräfte der Feuerwehr evakuierten die betroffene Stadtbahn, die Techniker der SSB kümmerten sich um die herunterhängende Oberleitung. Dazu war auch ein Kran im Einsatz. Nähere Informationen zur Ursache liegen noch nicht vor.

Laut VVS war die Strecke der Stadtbahnlinien U5, U6, U7, U12, U15 zwischen den Haltestellen Charlottenplatz und Bopser unterbrochen. Ebenfalls blockiert war laut Polizei die Linksabbiege-Spur zur Alexanderstraße. Nachdem sich auch der Verkehr auf der Weinsteige von Degerloch kommend massiv gestaut hatte, konnte die Polizei gegen 14 Uhr in diesem Fall Entwarnung geben – die Fahrbahnen waren seit 13.50 Uhr wieder frei, der Straßenverkehr habe sich normalisiert. Kurz nach 16 Uhr waren auch die Störungen im Stadtbahnverkehr beseitigt, dem VVS zufolge sollten Reisende und Pendler allerdings bis etwa 17 Uhr mit Verspätungen auf diesen Linien rechnen.

Stadtbahn Stuttgart: Aktuelle Verspätungen und Ausfälle

Wie viele Stadtbahnen im Stuttgarter Netz aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Die Stuttgarter Straßenbahnen richteten für die Dauer der Streckenunterbrechung einen Ersatzverkehr ein.