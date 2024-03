Stadtbahnverkehr in Stuttgart: Linien U 3 und U 8 am Wochenende unterbrochen

1 Fahrgäste der U 3 müssen am Wochenende auf den Busersatzverkehr umsteigen. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Erneut kommt es am Bahnhof Vaihingen am Wochenende 9. und 10. März aufgrund von Gleisbauarbeiten zu Stadtbahnsperrungen. Dieses Mal betroffen: die Linien U 3 und U 8.











Fahrgäste der Stadtbahnlinien U 3 und U 8 müssen am Wochenende mehr Zeit einplanen. Am 9. und 10. März ist der Verkehr beider Linien zwischen den Haltestellen Wallgraben und Vaihingen Bahnhof wegen Gleisarbeiten unterbrochen. Gleichzeitig muss auch die Ruppmannstraße zwischen der Höhenrand- und Kupferstraße für den Autoverkehr gesperrt werden.

Längere Fahrzeiten für Fahrgäste

Eine Woche darauf gehen die Arbeiten der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) am Vaihinger Bahnhof in die nächste Runde. Erneuert werden dieses Mal die beiden Gleise (11 und 12) am Wendepunkt für die Bahnen und der Bahnübergang auf Höhe der Jurastraße wird saniert. Von Samstag zu Betriebsbeginn bis Sonntag zu Betriebsschluss wird ein Schienenersatzverkehr mit Gelenkbussen zwischen dem Bahnhof Vaihingen und der Haltestelle Wallgraben eingerichtet. Die SSB weist darauf hin, dass sich die Fahrzeiten dadurch verlängern. Tagesaktuelle Auskünfte zum Fahrplan sind über die elektronische Auskunft erhältlich. In den Bussen können weder Fahrräder mitgenommen und noch Tickets gekauft werden. Auch Fußgänger müssen Umwege in Kauf nehmen. Parallel zu den Arbeiten am Bahnübergang Jurastraße werden die beiden Fußgängerüberwege erneuert und deshalb gesperrt.