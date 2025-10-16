Stadtbahnunfall in Stuttgart 2024: Frühere Stadtbahnfahrerin verurteilt – so lautet die Strafe

1 Im Februar 2024 kam es zu einem schweren Stadtbahnunfall in Wangen. Foto: dpa

Bei dem schweren Stadtbahnunfall im Februar 2024 in Stuttgart-Wangen waren 17 Menschen verletzt worden. Angeklagt war eine frühere Stadtbahnfahrerin. Nun steht das Urteil fest.











Im Prozess um den schweren Stadtbahnunfall im Februar 2024 in Stuttgart-Wangen ist das Urteil gefällt: Eine frühere Stadtbahnfahrerin wurde am Donnerstagnachmittag vom Amtsgericht zu einer Haftstrafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt.

Die heute 48-Jährige war wegen einer Vorerkrankung auf der Fahrt eingeschlafen und auf einen stehende Bahn aufgefahren. Bei der Kollision gab es 17 Verletzte und 1,3 Millionen Euro Schaden.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Bewährungsstrafe von acht Monaten, die Nebenklage von einem Jahr gefordert. Die Verteidigung hielt eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen für tat- und schuldangemessen. Eine heute 28-Jährige hatte schwerste Verletzungen erlitten, sie ist sprachlich und motorisch behindert.