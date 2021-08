Stadtbahnunfall in Stuttgart

5 Der Unfall geschah am Übergang der Haltestelle Mineralbäder. Foto: 7/ Andreas Werner

Eine Frau kommt nach einem Stadtbahnunfall mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Sie verunglückte an einem Überweg.

Stuttgart - Bei einem Unfall an der Haltestelle Mineralbäder ist am Donnerstagabend eine Frau schwer verletzt worden. Eine Stadtbahn erfasste sie an der Haltestelle Mineralbäder, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Die verunglückte Frau fuhr einen E-Scooter

Die Frau sei mit einem E-Scooter unterwegs gewesen. Sie kam ersten Erkenntnissen zufolge von der Parkseite auf die Haltestelle zu. Dort fuhr gerade eine Bahn der Linie U1 an. Vor diese geriet die Frau, die vermutlich die Schienen überqueren wollte, und wurde erfasst. Rettungskräfte kümmerten sich an der Unfallstelle um die Verletzte. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache. Der Stadtbahnverkehr nach Bad Cannstatt war wegen des Unfalls unterbrochen. Dadurch fielen Bahnen aus und es kam zu Verspätungen.