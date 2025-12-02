Stadtbahnunfall in Heslach: Person von U14 erfasst – Strecke im Bereich Vogelrain lange gesperrt

5 Am Dienstagabend kam es zu dem Stadtbahnunfall. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Eine Person wird am Dienstagabend in Heslach von einer Stadtbahn erfasst. Die Strecke muss in diesem Bereich für mehr als zwei Stunden gesperrt werden. Was bekannt ist.











Eine Person ist am Dienstagabend an der Stadtbahnhaltestelle Heslach-Vogelrain von einer Stadtbahn der Linie U14 erfasst worden. Die Strecke der U14 musste zwischen den Haltestellen Engelboldstraße und Heslach Vogelrain für mehr als zwei Stunden gesperrt werden.

Wie ein Sprecher der Stuttgarter Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, wurde die Person gegen 19.20 Uhr von der Stadtbahn erfasst, die in diesem Moment in die Haltestelle einfuhr. Rettungskräfte bestehend aus Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eilten zur Unfallstelle. Die Person wurde laut aktuellen Informationen der Polizei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Lebensgefahr bestand nicht. Informationen zum Unfallhergang liegen noch nicht vor. Die Unfallaufnahme zog sich hin, weil ein Gutachter eingeschaltet wurde. Kurz vor 22 Uhr war die Störung dem VVS zufolge beendet.

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte im Einsatz. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Ersatzverkehr mit Taxis eingerichtet

Laut VVS fuhr die U14 im Zeitraum der Störung nur zwischen Mühlhausen und baustellenbedingt zum Marienplatz sowie zwischen Vaihingen Bahnhof und Engelboldstraße. Zwischen Engelboldstraße und Marienplatz wurde ein Ersatzverkehr mit Taxis eingerichtet