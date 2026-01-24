Stadtbahnunfall in Fellbach: U1 kollidiert mit Renault – Feuerwehr befreit 31-Jährige aus Auto

7 Die Feuerwehr musste die Frau aus ihrem Auto befreien. Foto: Balulichzzentrale.de/Kevin Lermer

Eine Autofahrerin missachtet in Fellbach offenbar das Rotlicht einer Ampel. Beim Überqueren der Gleise kommt es zur Kollision mit einer Stadtbahn – mit fatalen Folgen.











Eine 31 Jahre alte Renault-Fahrerin ist bei einem Stadtbahnunfall in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) verletzt worden. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Die Strecke der Stadtbahnlinie U1 war in diesem Bereich für rund eineinhalb Stunden unterbrochen.

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, war die 31-Jährige gegen 9.55 Uhr in der Tainer Straße auf Höhe der Schwabenlandhalle unterwegs und wollte nach links abbiegen. Dabei habe sie da Rotlicht einer Ampel missachtet und sei über die Gleise gefahren. Der Fahre der Stadtbahn, die in die gleiche Richtung unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass der Zug mit dem Renault kollidierte.

So befreite die Feuerwehr die Frau aus ihrem Auto

Die 31-Jährige konnte nicht selbstständig aus ihrem Auto aussteigen, sodass sie von der Feuerwehr befreit werden musste. Wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtet, stabilisierten die Einsatzkräfte dazu zunächst den Wagen und entfernten dann das Dach des Fahrzeugs mit Hilfe einer hydraulischen Rettungsschere. Nach etwa 30 Minuten konnte die Verletzte mittels eines Spineboards aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Von den rund 20 Insassen in der Straßenbahn ist laut Polizei niemand verletzt worden. Der Schaden wird von den Ermittlern auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Für die Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs war die Strecke der Linie U1 bis circa 11.30 Uhr unterbrochen. Die Bergung war am Mittag abgeschlossen. Während des Einsatzes war die Tainer Straße in beiden Richtungen gesperrt.

Vor Ort waren neben der Polizei und SSB-Mitarbeitern auch 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen. Es wird ermittelt.