1 Direkt an einer Stadtbahnhaltestelle ist ein Mann beraubt worden. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Zwei Männer geben vor, an einer Stadtbahnhaltestelle in Stuttgart Spenden zu sammeln. Als ein Angesprochener helfen will, ist sein Geldbeutel weg.















Zwei unbekannte Männer haben am Montagabend einen Stadtbahn-Fahrgast getäuscht und beraubt. Sie sprachen den 57-Jährigen um 23.30 Uhr an der Haltestelle Rathaus an und baten ihn um eine Spende. Der Mann war tatsächlich bereit, zu helfen. Als er seinen Geldbeutel hervorzog, riss ihm einer der Männer das Portemonnaie aus der Hand und beide Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Kurz darauf fand der 57-Jährige seinen Geldbeutel in der Nähe wieder, jedoch fehlten etwa 60 Euro Bargeld.

Die Täter werden als dunkelhäutig und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Beide sollen jeweils eine blaue Jeanshose und eine Jeansjacke getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 57 78 bei der Kriminalpolizei zu melden.