Stadtbahn Stuttgart: Neue SSB-Haltestelle am Flughafen muss schon saniert werden

1 Die Treppe am Westende der Stadtbahnhaltestelle Flughafen muss wenige Jahre nach ihrem Bau saniert werden. Foto: Christian Milankovic

Die Stadtbahnhaltestelle Flughafen/Messe ist erst seit 2021 in Betrieb. Doch schon jetzt muss eine Treppe umfassend saniert werden – wegen baulicher Mängel und eindringendem Wasser.











Link kopiert

Nicht einmal fünf Jahre nach ihrer Eröffnung steht an der Stadtbahnhaltestelle Flughafen/Messe bereits eine größere Reparatur an. Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) planen, von Mai an die westliche Treppenanlage der Endhaltestelle zu sanieren. Hintergrund sind Planungs- und Baumängel. Das Nahverkehrsunternehmen hat festgestellt, dass Wasser in darunterliegende Betriebsräume eindringt.

Die Haltestelle ist Teil der Verlängerung der Stadtbahnstrecke vom Fasanenhof zum Flughafen und zur Messe. Die Neubaustrecke ging im November 2021 in Betrieb. Der Bahnsteig an der Endhaltestelle ist von der Seite der Messe und des Flughafens ebenerdig erreichbar. Von Westen führt eine Treppe von der Oberfläche hinunter zum Bahnsteig.

Genau diese Treppenanlage bereitet nun Probleme. Laut den Ausschreibungsunterlagen für die Bauarbeiten ist sie „aufgrund planerischer und baulicher Defizite in mehreren Bereichen undicht“. Dadurch gelangt Wasser in darunterliegende Betriebsräume sowie in den Kabelkeller.

Die SSB wollen die Treppe deshalb umfassend instand setzen. Geplant ist unter anderem, den Treppenbelag komplett zurückzubauen, beschädigten Beton zu entfernen und die Konstruktion neu abzudichten. Anschließend werden die Stufen und Podeste wieder aufgebaut. Der Zeitplan ist straff. Die Bauarbeiten sollen am 7. Mai beginnen und bis zum 4. August abgeschlossen sein. Während dieser Zeit bleibt die Treppe vollständig gesperrt. Der Stadtbahnbetrieb an der Haltestelle soll jedoch weiterlaufen.

Parallelen zur Haltestelle Staatsgalerie

Dass eine relativ neue Stadtbahnhaltestelle bereits saniert werden muss, ist im Stuttgarter Netz kein Einzelfall. Auch an der Haltestelle Staatsgalerie, die nach ihrem aufwendigen Neubau erst 2020 wieder in Betrieb ging, traten früh Probleme auf. Dort mussten mehrfach Treppen gesperrt und nachgebessert werden, weil Feuchtigkeit eindrang und Schäden an der Konstruktion auftraten. Die Bauarbeiten führten wiederholt zu Einschränkungen für Fahrgäste und zogen sich länger hin als ursprünglich geplant.

Die Kosten für die Reparatur der Haltestelle Flughafen/Messe stehen erst fest, wenn der Auftrag vergeben worden ist.