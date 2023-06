1 Foto: Horst Rudel

In den Sommerferien müssen Fahrgäste aus Ostfildern aus der Stadtbahn U 7 ab Heumaden in Ersatzbusse umsteigen. Während der Flammenden Sterne fährt die Bahn.















In den Sommerferien müssen sich Berufspendler aus Ostfildern auf längere Fahrzeiten einstellen. Dann gibt es auf der Strecke der U 7 zwischen Heumaden und Ruhbank Schienenersatzverkehr. „Die Busse verkehren an Werktagen alle vier bis 7,5 Minuten“, sagt Birgit Kiefer, Pressesprecherin der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB). Zwischen Heumaden und Ruhbank werden Schwellen, Schienen und Schotter ausgetauscht. Ostfildern wird abgehängt.

Das bedeutet für Fahrgäste aus Ostfildern Umstiege. Denn bis zur Ruhbank geht es in den Ferien in Bussen weiter. Dort warten die Stadtbahnen nach Mönchfeld. Im Gemeinderat informierte Ostfilderns Oberbürgermeister Christof Bolay die Stadträte über die Einschränkungen. Die Arbeiten beginnen am 27. Juli und dauern bis 24. August. Dann findet das Feuerwerksfestival Flammende Sterne im Scharnhauser Park statt. Da erwarten die Veranstalter an drei Abenden vom 25. bis 28. August bis zu 70 000 Besucherinnen und Besucher. „Da verkehrt die Stadtbahn normal, wir unterbrechen die Arbeiten“, sagt Kiefer. Anders ließe sich der Ansturm auf das beliebte Festival nicht bewältigen. Vom 28. August bis zum 8. September wird dann auf der Strecke weitergebaut.

In Ostfildern verkehrt die Bahn

Auf der Strecke verkehrt in den Sommerferien nur die U 7. Deren Fahrgäste haben innerhalb des Stadtgebiets nach Kiefers Worten keine Beeinträchtigungen. In Heumaden steigen sie in den Schienenersatzverkehr um, der sie zur Ruhbank bringt. „Die Ersatzbusse sind auf die Bahnen abgestimmt, sodass es möglichst wenig Leerlauf gibt“, sagt die Sprecherin der SSB. Da achte man auf die Taktzeiten. Die Arbeiten sind nach Kiefers Worten auf die Abnutzung der Bahnanlage zurückzuführen, „das muss von Zeit zu Zeit erneuert werden“.