Stadtbahn in Ostfildern: Uhren an Haltestellen stehen seit Monaten still

Uhren an Haltestellen stehen seit Monaten still

1 Die Uhren an einigen Haltestellen in Ostfildern sind stehen geblieben. Foto: Ines Rudel

An Stadtbahnhaltestellen in Ostfildern stehen seit langem Uhren still. Bis Ende März wollen die Stuttgarter Straßenbahnen gemeinsam mit der Stadt ihre Zukunft klären.











An den Stadtbahnhaltestellen in Ostfildern gehen die Uhren nicht mehr. Fahrgäste, die an den Haltstellen Parksiedlung oder Scharnhauser Park aussteigen, schauen manchmal verblüfft auf das Handy. Denn die Uhren sind stehengeblieben – und das schon seit Monaten. „Die Uhrwerke an den genannten Haltestellen, aber vor allem der Mutteruhren, sind defekt und teuer in der Reparatur“, sagt Birgit Kiefer, Pressesprecherin der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB).

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Ostfildern im Stadthaus waren die Uhren wieder Thema. Mehrfach hatten Stadträte bereits bemängelt, dass die Uhren stehen geblieben sind. Nun ist wohl eine Lösung in Sicht. Zurzeit läuft nach Birgit Kiefers Worten die Abstimmung mit der Stadt Ostfildern, wie es mit den defekten Uhren an den Haltestellen weitergehen soll. Bis Ende März werde man dann wohl Näheres sagen können.

Wie es mit den Uhren weitergeht, ist offen. Besonders ältere Fahrgäste, die nicht schnell das Mobiltelefon zücken, um nach der Zeit zu sehen, vermissen die großen Uhren mit Zeigern. Die falsch angezeigte Zeit ist verwirrend.

Ein Thema in der Sitzung war auch der Ausfall des Aufzugs an der Haltestelle in Ruit, der einige Zeit außer Betrieb war. Die Stadtbahn-Station in dem Ostfilderner Stadtteil ist ansonsten nicht barrierefrei erreichbar. Er ist inzwischen nach Kiefers Worten repariert. Offenbar hatten dort Kinder an den Tastern gespielt, sagte Marcel Stick, der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Ruit im Gemeinderat. Das führte offenbar zu dem Schaden, den die SSB aufwendig reparieren lassen musste.