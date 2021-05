1 Manchmal sind nur wenige Tauben an der Endhaltestelle zu sehen – doch die Hinterlassenschaften rundherum zeigen, dass es viele sind. Foto: Caroline Holowiecki

Rund um die Stadtbahn-Endhaltestelle in Ostfildern-Nellingen tummeln sich offenbar immer wieder Vogelschwärme. Vor allem Bewohner einer Seniorenwohnanlage fühlen sich massiv belästigt.

Ostfildern - Ein Gurren dringt aus der Baustelle. Irgendwo in dem Gerüst, das die Realschule in Nellingen umschließt, tummeln sich deutlich hörbar Tauben. Einige der Vögel trippeln auf dem Gehweg vor dem Gebäude herum und suchen nach Essbarem, andere flattern umher und machen es sich auf dem Dach und auf Fenstersimsen am Haus gegenüber gemütlich. Alles in allem ist vielleicht ein Dutzend Tauben sichtbar. Aber die Anwohnerin Rose Wiedmann versichert: Da sind noch mehr. „Die sind überall“, sagt sie.