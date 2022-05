Neue Taskforce der Stadtverwaltung Wie in Stuttgart Wohnraum schaffen für geflüchtete Ukrainer?

Einige tausend ukrainische Kriegsflüchtlinge leben in Stuttgart, privat und in Hotels oder Hallen. Wo sollen sie eine Bleibe finden bei dem Wohnungsmangel? Am Mittwoch startet eine neue Taskforce, die dieser Frage nachgeht. Erste Antworten zeichnen sich ab.