1 Werden in Stuttgart die Klassenzimmer am Montag leer bleiben? Foto: dpa/Sven Hoppe

Die Stadt Stuttgart empfiehlt den Schulen, ab 19. April geschlossen zu bleiben. Grund seien hohe Inzidenzwerte. Doch diese Information hat am Freitagnachmittag viele Eltern und Schulen offenbar noch nicht erreicht.

Stuttgart - Ist am kommenden Montag die Hälfte aller Stuttgarter Schüler wieder im Präsenzunterricht oder nicht? Werden bis dahin alle Schulen genügend Testkits haben? Diese Fragen stellten sich am Freitagnachmittag im Blick auf die hohen Inzidenzzahlen in Stuttgart nicht nur viele Eltern, sondern auch Schulleiter. Um 15.25 Uhr schließlich informierte die Stadt Stuttgart per Pressemitteilung: „Wir empfehlen Schulen, ab Montag nicht zu öffnen.“ Am frühen Abend informierte Matthias Wasel, der geschäftsführende Leiter der Stuttgarter Gymnasien, die Eltern, dass die Gymnasien in Stuttgart dieser Empfehlung folgen werden. Auch das Regierungspräsidium unterstütze dies. Laut Schulamt gilt das auch für die Grund- und weiterführenden sowie Sonderschulen. An den beruflichen Schulen finde der Wechselunterricht für die Abschlussklassen auch nächste Woche weiterhin statt, teilte der geschäftsführende Schulleiter Felix Winkler am Abend mit.