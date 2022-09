1 Die neuen Auszubildenden und Studierenden versammeln sich gemeinsam mit OB Frank Nopper vor dem Stuttgarter Rathaus. Foto: LICHTGUT/LICHTGUT/Leif Piechowski

Rund 300 Auszubildende und Studierende haben am 1. September ihre Berufsausbildung bei der Stadt Stuttgart begonnen. Begrüßt wurden sie nun im Großen Sitzungssaal des Rathauses – unter anderem von Oberbürgermeister Frank Nopper.















Sie werden in den städtischen Kitas mit Kindern spielen, sich in der Verwaltung durch Akten wühlen oder die IT der Stadt auf Vordermann bringen - und ganz sicher ist: Auf die rund 300 Auszubildenden und Studierenden, die zum 1. September ihre Berufsausbildung bei der Stadtverwaltung begonnen haben, wartet richtig viel Arbeit.

Aber erst einmal sollen sie lernen. “So bunt und vielgestaltig wie unsere Stadt wird auch Ihre Ausbildung sein”, sagte Oberbürgermeister Frank Nopper bei der Begrüßung der neuen Azubis im Großen Sitzungssaal des Rathauses. “Wir freuen uns sehr über diese Verstärkung! Wir brauchen Sie nicht nur, weil der Bedarf an Fachkräften überall steigt”, so der OB weiter. “Wir brauchen Ihre Ideen und neuen Impulse, Ihre Tat- und Innovationskraft.”

Größter Ausbildungsplatzanbieter in der Region

Die Landeshauptstadt ist mit insgesamt mehr als 840 Auszubildenden und Studierenden einer der größten Ausbildungsplatzanbieter in der Region. Ausgebildet wird in allen Bereichen, von der klassischen Verwaltung über handwerkliche Berufe bis zur Pflege. Die Zahl der Ausbildungsplätze bei der Stadt ist in diesem Jahr stabil geblieben, die Nachwuchsgewinnung soll durch die permanente qualitative Weiterentwicklung der Ausbildung, durch die Einbindung von aktuellen Themen wie Digitalisierung oder Klimaschutz und durch die Aufnahme neuer Berufsbilder und Studiengänge weiter intensiviert werden.

Die Stadt bietet den jungen Berufsanfängerinnen und -anfängern auch eine Perspektive: Der Gemeinderat hat beschlossen, bei guter Abschlussnote in vielen Ausbildungs- und Studiengängen eine unbefristete Übernahme zu garantieren. Wo das nicht geht wie etwa in den gewerblich-technischen Ausbildungen soll zumindest eine befristete Übernahme auf zwei Jahre möglich sein.

Mit weiteren Zusatzangeboten will die Stadt sich als Ausbilder und Arbeitgeber noch attraktiver machen. Es gibt eine eigene Kommunikationsapp für die Ausbildung, das kostenlose Azubi-Job-Ticket, ein spezielles Fortbildungsprogramm, Sozialprojekte, Sport- und Gesundheitstage. Und erstmals in diesem Jahr bietet die Landeshauptstadt ihren Auszubildenden sogar insgesamt 16 neue Azubi-WG-Zimmer an. Die WGs sind relativ zentral in Vaihingen, nur wenige Minuten vom Bahnhof mit U- und S-Bahn-Anschluss in Richtung Innenstadt entfernt. Am Begrüßungsnachmittag im Rathaus waren noch neun dieser Zimmer zu vergeben.