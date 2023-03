6 Bei der Spendenübergabe durften die Kinder der Kemnater Pfingstweideschule Foto: Ines Rudel

Der Schrecken an Weihnachten war groß, als im Kemnater Hallenbad 160 000 Liter Wasser ausliefen. Nun hat die Initiative die Schäden saniert und freut sich über Spenden.















Ins leere Schwimmbecken des Hallenbads Kemnat durften die Kinder der Pfingstweideschule in Kemnat zur Spendenübergabe klettern. 2582 Euro haben die Jungen und Mädchen durch ihren Kuchenverkauf gesammelt, damit das Bädle wieder öffnen kann. Katja Behringer von der Hallenbadinitiative Kemnat (HIK) überbrachte eine gute Nachricht. Am 2. Mai soll das Bad wieder in Betrieb gehen. Dann sind die Schäden, die 160 000 Liter ausgelaufenes Wasser in dem Gebäude angerichtet haben, behoben. Die Versicherung wird wohl nicht zahlen. Wer welche Kosten trägt, bleibt offen.