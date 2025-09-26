Stadt lädt Künstler aus: Künstler-Mobbing in Ostfildern?

1 Der Kemnater Künstler Klaus Illi nimmt mit seinem Projekt „Grüss Göttin“ am Offenen Atelier in Ostfildern teil – auch wenn es der Stadtverwaltung nicht passt. Foto: privat

Die Stadt schließt Klaus Illi vom Offenen Atelier aus und verweigert die weitere Zusammenarbeit mit dem Künstler. Illi redet von „Zensur“, die Stadt von „negativen Erfahrungen“.











Link kopiert

An diesem Sonntag ist in Ostfildern wieder Offenes Atelier angesagt. Elf Künstlerinnen und Künstler öffnen ihre Arbeitsräume – mittlerweile fast schon eine schöne Tradition. Einer, der immer dabei war, ist auch diesmal dabei. Aber nicht offiziell. Weder auf dem Leporello zur Veranstaltung noch in deren Bewerbung durch die Stadt Ostfildern kommt Klaus Illi vor. Sein Atelier in der Birkacher Straße in Kemnat macht der überregional bekannte Künstler trotzdem auf. Kann ihm ja niemand verbieten. Zudem arbeitet seine Frau Bettina Bürkle, ebenfalls Künstlerin, im selben Haus. Sie hat es auf den Flyer und in die städtische Werbung geschafft – nach einigen Querelen. Was ist da los?