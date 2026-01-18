Stadt korrigiert Verkehrsplanung: Kaum genutzt: Busspur in Stuttgart-Ost wird wieder zu Parkplätzen
6
Weil die Busspur wenig später endet und die Busse an der Ostendstraße nach links abbiegen müssen, wird sie kaum genutzt. Foto: Sebastian Steegmüller

Rund fünf Jahre nach Einführung der Busspuren in der Wagenburgstraße baut die Stadt einen Teil zurück. Die Fahrer der Linienbusse meiden den Fahrstreifen.

Die Stadt Stuttgart revidiert ihre Verkehrsplanung in Stuttgart-Ost: Ein Abschnitt der Busspur in der Wagenburgstraße wird zurückgebaut und wieder zu Parkplätzen umfunktioniert. Rund fünf Jahre zuvor waren dort – im Zuge einer vom Regierungspräsidium Stuttgart zur Luftreinhaltung und Attraktivitätssteigerung des ÖPNV angeordneten Maßnahme – in zwei Schritten insgesamt 45 Stellplätze weggefallen, um Linienbussen der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) ein schnelleres Vorankommen zu ermöglichen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.