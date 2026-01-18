Kaum genutzt: Busspur in Stuttgart-Ost wird wieder zu Parkplätzen

6 Weil die Busspur wenig später endet und die Busse an der Ostendstraße nach links abbiegen müssen, wird sie kaum genutzt. Foto: Sebastian Steegmüller

Rund fünf Jahre nach Einführung der Busspuren in der Wagenburgstraße baut die Stadt einen Teil zurück. Die Fahrer der Linienbusse meiden den Fahrstreifen.











Die Stadt Stuttgart revidiert ihre Verkehrsplanung in Stuttgart-Ost: Ein Abschnitt der Busspur in der Wagenburgstraße wird zurückgebaut und wieder zu Parkplätzen umfunktioniert. Rund fünf Jahre zuvor waren dort – im Zuge einer vom Regierungspräsidium Stuttgart zur Luftreinhaltung und Attraktivitätssteigerung des ÖPNV angeordneten Maßnahme – in zwei Schritten insgesamt 45 Stellplätze weggefallen, um Linienbussen der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) ein schnelleres Vorankommen zu ermöglichen.