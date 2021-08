Fußball-Saisonstart Träume, Frust und eine „Todesgruppe“

In der Stuttgarter Kreisliga B rollt von Sonntag an wieder der Ball. Wir beleuchten die Ausgangslage in den Staffeln mit den Filderteams – von denen eines den Sohn einer VfB-Ikone verpflichtet und sogar schon an die Oberliga denkt.