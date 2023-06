15 Baden auf der Bundesstraße? Das war beim ersten Klimaaktionstag in Stuttgart möglich. Foto: Judith A. Sägesser

Zugegeben, der Charlottenplatz ist ein schlechtes Beispiel, wenn man in Stuttgart Zukunftsluft schnuppern will. Doch es gibt durchaus Ecken und Straßen in der Stadt, an denen sich erahnen lässt, wie die City einmal aussehen könnte. Unsere Bilderstrecke gibt Einblick.

Erklärtes Ziel ist es, mehr Raum zu schaffen für Fußgänger, Radfahrer und Menschen, die auf Bänkchen eine entspannte Mittagspause verbringen wollen. Die Stuttgarter Stadtpolitik hat diese Umwandlung von Straßen „lebenswerte Innenstadt“ getauft und die Verwaltung damit beauftragt. Dass der Wunsch auch bei den Stuttgarterinnen und Stuttgartern da sein dürfte, dafür sprechen die Empfehlungen des Bürgerrats Klima. Unter den 26 Posten sind viele Vorschläge, die das Auto in der Stadt eher zurückdrängen wollen, um mehr Raum für anderes zu schaffen.

Wunsch nach mehr Superblocks

60 Prozent der 61 repräsentativ ausgewählten Bürger hätten beispielsweise gerne drei Superblocks, das sind Viertel, in denen man auf der Straße sitzen und spielen kann. Die Realität aktuell: Der einzig geplante Superblock im Westen ist zwar beschlossen, lässt jedoch nach wie vor auf sich warten. 53,33 Prozent der Klimaräte empfehlen, im Jahr fünf Prozent der Parkflächen in der Stadt umzugestalten – vergleichbar mit dem Pilotprojekt an der Eberhardstraße.

Beim ersten Klimaaktionstag am 24. Juni konnten die Stuttgarter ausprobieren, wie es ist, Zeit auf der heute noch vierspurigen Bundesstraße zu verbringen. Ein kleines Stück der B 14 nahe des Schauspielhauses war für Autos gesperrt, auf bunten Filzteppichen konnte man sitzen, radeln und in Minipools baden. Die Bundesstraße soll laut Stadt umgebaut werden, auch wenn das noch dauert. Weitere Eindrücke finden Sie in unserer Fotostrecke.