Stuttgart-Album zur Freilichtbühne Killesberg Stuttgarts Park der großen Gefühle

Das Kleinod auf dem Killesberg ist ein Baudenkmal und schien mehrfach am Ende: Seit 1939 ist die Freilichtbühne ein Ort der Emotionen. Unser Stuttgart-Album erinnert an besondere Konzerte, an oft schwierige Zeiten und an mehrere Comebacks.