Stadt am Fluss Stuttgart: Für 400.000 Euro wird der Stuttgarter Neckardamm schick gemacht
1
Auf etwa 75 Meter wird in diesem Jahr das Stuttgarter Neckarufer attraktiver gestaltet. Foto: Sebastian Steegmüller

Beim Berger Steg in Bad Cannstatt wird auf der Wasenseite ein erster Teil des Flussufers umgestaltet. Für andere Stuttgarter Projekte für die „Stadt am Fluss“ ist Geduld gefragt.

Die Landeshauptstadt ist die Großstadt zwischen Wald und Reben – und eine Stadt am Fluss. Eine Tatsache, die allerdings nur an wenigen Stellen, etwa am Max-Eyth-See, sichtbar wird. Zumeist verbirgt sich der Neckar zwischen Mühlhausen und Hedelfingen hinter dichtem Buschwerk oder ist durch viel befahrene Straßen für die Menschen erst gar nicht erreichbar.

