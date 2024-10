Stadt Aichtal reagiert auf Luftmessungen: Kita in Neuenhaus wegen Schimmelbefall geschlossen

1 Die Kita Pavillon in Neuenhaus stammt aus den 1970er Jahren. Wie es mit dem Gebäude weitergehen wird, ist offen. Foto: Stadt Aichtal

Die Kinder der Kita Pavillon im Aichtaler Stadtteil Neuenhaus (Kreis Esslingen) sind kurzfristig auf andere Betreuungseinrichtungen aufgeteilt worden. Sie können erst zurück, wenn der Schaden behoben ist. Was nun geplant ist.











Link kopiert

Die Kinder der Kita Pavillon in Neuenhaus sind kurzfristig auf andere Betreuungseinrichtungen aufgeteilt worden: Die Krippenkinder bis drei Jahre werden vorübergehend in der Kita Weckholder betreut, die Kindergartengruppe ist in die neben dem Pavillon gelegene Kita Brücke umgezogen. Damit hat die Stadtverwaltung Aichtal auf eine Raumluftmessung reagiert, bei der Schimmelsporen im Gruppenraum des Ständerbaus nachgewiesen wurden. Fachleute sind bereits vor Ort, um nach der Quelle der Schimmelsporen zu suchen und um die Ursache zu beseitigen, informiert das Rathaus auf seiner Homepage.

Wie es dort weiter heißt, werden die Kinder erst dann in die Kita Pavillon zurückkehren, wenn eine neue Raumluftmessung sicherstellt, dass es keine Schimmelsporen mehr gibt. „Für uns alle steht das Wohl der Kinder an erster Stelle“, betont Bürgermeister Sebastian Kurz. Laut Gutachten hätte die Stadt den Kitabetrieb zwar mit dem Einsatz von Raumluftfilteranlagen weiterführen können. Man nehme aber die Sorgen der Eltern ernst und habe sich deshalb für die Schließung entschieden. Sachverständige und Handwerker könnten so nun ungehindert und effizient arbeiten.

Feuchtigkeit ist eingedrungen

Aufgrund von Geruchsbelästigungen wurden seit 2014 mehrere umfangreiche Untersuchungen der Raumluft durchgeführt, heißt es seitens der Verwaltung. Schimmelsporen seien dabei bisher nie nachgewiesen worden. Erst jetzt habe eine Messung Hinweise auf ein Problem in der Baukonstruktion ergeben. Die Ursache müsse laut dem Gutachter jüngst eingedrungene Feuchtigkeit sein. Die Stadtverwaltung hat eigenen Angaben zufolge das Ergebnis der Raumluftmessung dem Gesundheitsamt und einem Bausachverständigen übergeben, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Es gibt demnach schon erste Überlegungen, die keine außerordentliche Schließzeit notwendig machen würden. Die Zukunft der in die Jahre gekommenen Kita Pavillon wird Thema in der Sitzung des gemeinderätlichen Ausschusses für Umwelt und Technik am 13. November sein.