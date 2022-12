Was sich in den vergangenen Wochen auf der Baustelle getan hat

4 Der seitliche Teil des Unterrangs der Haupttribüne ist inzwischen abgerissen. Demnächst soll die neue Tribüne entstehen. Foto: Arnim Kilgus

In der spielfreien Zeit wird in der Stuttgarter Arena weiter auf Hochtouren am Bau der neuen Haupttribüne gearbeitet. Was hat sich zuletzt verändert? Und steht der Zeitplan noch?















Sieben Wochen lang ruht nun schon der Ball in der Mercedes-Benz-Arena. Dass seit dem bislang letzten Heimspiel des VfB Stuttgart Anfang November gegen Hertha BSC (2:1) aber im Stadion kaum etwas los gewesen wäre, lässt sich nun wirklich nicht behaupten: Im Hintergrund laufen die Umbauarbeiten an der Haupttribüne weiter, die derzeit grundlegend modernisiert wird.

Zuletzt hat sich dabei einiges getan. Wie die „Stadion NeckarPark GmbH“ auf Nachfrage mitteilt, wurden in den vergangenen Wochen die seitlichen Bereiche der Tribüne unterhalb des zweiten Rangs abgerissen. Auch die Gründungsarbeiten sind nahezu abgeschlossen, zudem wurde etwa die Hälfte der Bodenplatten bereits gebaut. Und auch zahlreiche Tribünensitzstufen sind im Fertigteilwerk inzwischen hergestellt worden.

Der Zeitplan steht: In der neuen Saison soll die Tribüne geöffnet werden

Was steht als nächstes an? In den kommenden Monaten soll zum einen im Innenraum mit dem technischen Ausbau begonnen werden, zum anderen wird der neue Unterrang mit den Sitzplätzen sukzessive finale Konturen annehmen.

Und: Da der Zeitplan bei größeren Bauprojekten ja immer mal wieder wackelt, ist auch Folgendes eine Information wert: Nach jetzigem Stand laufen die Arbeiten laut „Stadion NeckarPark GmbH“ planmäßig. Heißt: Zu Beginn der kommenden Saison sollen die Zuschauerbereiche im Unterrang beim Heimspielen geöffnet werden und von den Fans genutzt werden können. Die wirklich letzten Handgriffe im Innenraum sind dann für die Zeit während der Hinrunde der kommenden Saison vorgesehen. Im Dezember 2023 soll alles abgeschlossen sein.

Dann verfügt die Arena über neue Kabinen, eine große Funktionsküche – und in Form des Tunnel-Clubs über einen neuen Vip-Bereich, von dem aus die Gäste die Spieler auf ihrem Weg von der Kabine auf das Feld beobachten können.

Bis es soweit ist, stehen in dieser Saison aber noch neun Bundesliga-Heimspiele auf dem Programm. Im Abstiegskampf – und auf einer riesigen Baustelle. In unserer Bildergalerie haben wir Eindrücke vom derzeitigen Stand der Bauarbeiten zusammengestellt. Viel Spaß beim Durchklicken.