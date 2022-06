20 Über die Jahrzehnte wurde das Stadion des VfB Stuttgart oft umgebaut. Eine Zeitreise. Foto: imago sportfotodienst

Die Mercedes-Benz-Arena wird in den kommenden Monaten umgebaut – wieder einmal. Ein Rückblick auf 90 Jahre, in denen sich das Erscheinungsbild des Stuttgarter Stadions mehrfach gewandelt hat.















Die ersten Baumaßnahmen haben bereits begonnen: In den kommenden eineinhalb Jahren wird in der Mercedes-Benz-Arena der Unterrang der Haupttribüne komplett erneuert und modernisiert. Der VfB Stuttgart erhält dadurch eine Arena auf der Höhe der Zeit, muss in der kommenden Saison aber auch mit Heimspielen auf einer Baustelle leben. Der Blick zurück zeigt, dass das beileibe nicht das erste Mal der Fall ist.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Stadionumbau beim VfB Stuttgart: Was sich für die Fans beim Arena-Besuch ändert

Seit der Einweihung im Jahr 1933 hat das Stadion in Bad Cannstatt mehrere bauliche Änderungen und Erweiterungen erfahren. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die vergangenen 90 Jahre zurück – von der Einweihung in der Zeit des Nationalsozialismus’ über den Neubau der Haupttribüne anlässlich der WM 1974 bis zum Umbau in ein reines Fußballstadion. Viel Spaß beim Durchklicken.