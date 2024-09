Stadionstraße in Echterdingen: Ein neuer Knotenpunkt, der funktioniert

1 Der Mobilitätspunkt an der Stadionstraße: Von hier aus hat man auch Anschluss nach Tübingen. Foto: Gloger/privat

Seit drei Jahren hat Echterdingen an der Stadionstraße einen Anschluss an die Stadtbahn nach Stuttgart. Der Haltepunkt an der Bundesstraße kommt bei einer Gruppe von Pendlern besonders gut an.











Dass sich die Stadionstraße zu einem beliebten neuen Umsteigepunkt entwickelt hat, ist zu Stoßzeiten gut zu besichtigen. Echterdingen hat mit dem neuen Knotenpunkt neben der Bundesstraße seit 2021 den ersten und bisher einzigen Stadtbahnhalt. Und den nutzen viele, die von oder über Echterdingen in Richtung Stuttgart pendeln.

Die Haltestelle war aber nicht nur der erste Stadtbahn-Stopp in Echterdingen, sondern auch der erste Mobilitätspunkt. Man kann hier sein Rad abstellen, eingeschlossen oder am Bügel, man kann auf Sharingautos oder auf Regioräder umsteigen. Es gibt einen Automat mit regionalen Lebensmitteln, einen Bücherschrank und fußläufig eine Haltestelle, an der unter anderem der Bus nach Waldenbuch und Tübingen hält.

Es gibt auch einen Essensautomaten und einen Büchertauschschrank. Foto: privat/Marcus Gloger

Besonders beliebt ist die kleine Drehscheibe zwischen Flughafen und Fasanenhof bei Fahrradpendlern. Eine Onlinebefragung im November 2023 im Rahmen einer Masterarbeit ergab: Von den Nutzerinnen und Nutzern des Mobilitätspunkts an der Stadionstraße gaben 27 Prozent an, regelmäßig mit dem Rad zu kommen. Zum Vergleich: Am Echterdinger Bahnhof (16 Prozent) und in Leinfelden (19 Prozent) waren es deutlich weniger. Mit der Folge: Die Bügel, um Räder anzuschließen, wurden knapp.

Baustelle bei der S-Bahn hat Folgen

Besonders die Bauarbeiten auf der S-Bahnstrecke wirken sich laut Stadt Leinfelden-Echterdingen auf den Mobilitätspunkt an der Stadionstraße aus. „Aufgrund der hohen Nutzung hat die Stadt mobile Bügel ergänzt“, sagt Thomas Krämer, der Sprecher der Stadt. „Die Auslastung ist weiterhin sehr hoch, ergänzende Flächen werden geprüft.“

Die Stadt ist mit dem Mobilitätspunkt zufrieden. Und es ist auch nicht mehr der einzige. Fünf weitere gibt es in Hof (Stetten), Lindachschule (Stetten) sowie an den Bahnhöfen von Leinfelden, Oberaichen und Unteraichen. Für 2025 und 2026 sei der Mobilitätspunkt am Bahnhof Echterdingen geplant. Insgesamt sollten es einmal 13 werden. Sollten, denn von der Stadt heißt es inzwischen: „Die konzeptionell vorgesehene Ausweitung auch an nicht schienenangebundenen Haltestellen oder Flächen ist derzeit nur beschränkt möglich.“