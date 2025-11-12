Kleine Anfrage: Wie hoch sind die Polizeikosten bei VfB-Spielen?

9 Berittene Polizeikräfte im Stadion beim VfB-Spiel gegen Feyenoord Rotterdam. Die Kosten, die Polizeieinsätze rund um VfB-Spiele produzieren, stehen im Zentrum einer Kleinen Anfrage an das Innenministerium BW. Foto: imago/Baumann

Deutsche Stadien sind sicher. Doch Rufe nach Regelverschärfungen bleiben laut. Der Landtag Baden-Württemberg beantwortet eine kleine Anfrage rund um Polizeieinsätze bei VfB-Spielen.











Link kopiert

Stadien in Deutschland sind ein überaus sicherer Ort. Dies belegen aktuelle Zahlen – wieder einmal. Denn seit Jahren sind die Zahlen rückläufig. Der unlängst veröffentlichte Jahresbericht der „Zentralen Informationsstelle Sport“ (ZIS) zeigt deutlich auf, dass in der vergangenen Saison rund 22 Prozent weniger Strafverfahren durch die Polizei eingeleitet wurden. Ebenso wurden 17 Prozent weniger Personen verletzt. Die Polizei musste 9 Prozent weniger Arbeitsstunden rund um die Spieltage aufwenden. Eine positive Entwicklung, die durch eine Steigerung der Zuschauerzahlen um rund 1 Million noch einmal verstärkt wird.