15 Die Karawane Cannstatt wird den Spieltagsauftakt bilden, doch rund um den Arena-Besuch am Sonntag gibt es noch mehr Wissenswertes. Foto: Baumann

Die Bundesliga legt wieder los. Der Spielplan sieht ein Heimspiel zum Auftakt für den VfB vor, Bochum ist am Sonntag zu Gast in der sich immer noch im Umbau befindlichen Arena (15.30 Uhr, Liveticker). Rund um den Stadionbesuch, aber auch für die vielen Fans, die nicht unter den rund 56 000 Zuschauern sein werden (das Spiel ist ausverkauft), gibt es Neuerungen und Wissenswertes. Wir bieten einen Überblick.

Karawane Cannstatt

Auch in diesem Jahr gibt es die Karawane Cannstatt wieder. Der von den VfB-Ultras organisierte, gemeinsame Marsch zum Stadion wird sich gegen 13.30 Uhr am Cannstatter Carré in Bewegung setzen. Hier sammelt man sich von 13 Uhr an – ein neuer Sammelpunkt statt dem traditionellen rund um den Cannstatter Bahnhof. Dort ist dies aufgrund der Baumaßnahmen aktuell nicht möglich.

Schon wieder neue Clubmedien

Letzte Saison startete man das „Arena-Radio“ und einen Tiktok-Kanal, nun gibt es weitere neue Angebote. Ab sofort sendet der VfB einen wöchentlichen Podcast von Fans für Fans. Die Videoreihe „VfB-Inside“ wird zu einer saisonbegleitenden VfB-Doku ausgebaut. „Der dringend notwendige Relaunch von App und Webseite, der während der abgelaufenen Saison zurückgestellt werden musste, wird 2023/24 ebenfalls auf den Weg gebracht“, lässt der Verein wissen. Wer Club-unabhängige Formate schätzt, dem legen wir unseren wöchentlichen VfB-Podcast und unseren neuen Youtube-Kanal ans Herz.

Neue Promillegrenze in der Arena

Der VfB hat sich mit den Behörden darauf verständigt, die in der Stadionordnung festgeschriebene Grenze von 1,4 auf 1,0 Promille zu senken. Zudem sollen die Alkoholkontrollen am Einlass sowie im Stadion verstärkt werden. Besuchern, die über den zugelassenen Wert alkoholisiert sind, kann der Zutritt zum Stadion verweigert werden.

App für VfB-Fans

Unsere Redaktion startet mit der MeinVfB+ App wieder durch. Alle Inhalte der Redaktion, angereichert mit Videos, Podcast, Match-Center, Echtzeitdaten und dem Neuesten aus den sozialen Netzwerken: Fans finden dort alles, was sie rund um den Club wissen müssen. Die ersten vier Wochen sind kostenlos, danach kostet das jederzeit kündbare Angebot 1,99 Euro im Monat

iOS-Version downloaden

Android-Version downloaden

VfB-Fans können sich für umweltfreundliche Anreise belohnen

Der Club kooperiert mit der österreichischen Mobilitätsplattform Ummadum. Mit einer gleichnamigen App des Unternehmens kann jeder Fan seine umweltbewusste An- und Abreise zu den Heimspielen kostenfrei dokumentieren und sich dadurch belohnen. Nutzer sichern sich automatisch Rabatte im Fan-Shop und können so bis zu 40 Prozent Preisnachlass ergattern.

Catering: Preise unverändert, neue Maultaschen, Wasser zum Sonderpreis

Das Catering-Angebot des VfB Stuttgart in der Arena bleibt fast unverändert. Über 70 verschiedene Speisen und Getränke, darunter auch die Stadionrote als absoluter Klassiker, bietet man bei den Heimspielen an rund drei Dutzend Kiosken an. Neu im Angebot ist eine vegetarische Maultaschenvariante. Zu kaufen gibt es die vegetarischen Maultaschen künftig an zwei Kiosken der Gegentribüne und in der Untertürkheimer Kurve. Die Preise bleiben unverändert. „Da am Samstag hochsommerliche Temperaturen erwartet werden, sind bereits nach Zutritt zur Arena fliegende Händler mit Mineralwasser im Einsatz. Das Mineralwasser gibt es am Samstag in der gesamten Arena zum Sonderpreis von 2 Euro (0,5 Liter)“, schreibt der Club.

Weiterhin laufende Umbauarbeiten

Die Umbauarbeiten an der Arena sind weiterhin in vollem Gange, werden nur rund um die Spieltage ausgesetzt. Es kommt also weiterhin zu Änderung in der Wegeführung. Zudem gilt es nach Clubangaben folgendes zu beachten: „Der Fritz-Walter-Weg bleibt für den Fußgängerverkehr weitestgehend gesperrt. Nur circa eine Stunde vor Anpfiff bis maximal zur Halbzeitpause kann er von Fußgängern genutzt werden. Zum Spielende wird es erneut eine Sperrung geben, welche beim Verlassen der Arena berücksichtigt werden muss. Eine entsprechende Besucherinformation sowie Beschilderungen sind vorhanden“, heißt es.

Gewohnte Fantrennung

Die Benzstraße darf von VfB-Fans aufgrund der Fantrennung zwischen Hanns-Martin-Schleyer-Halle und Parkhaus P7 nicht als Fußweg genutzt werden. VfB-Fans, die aus Richtung S-Bahnhalt Neckarpark Richtung Cannstatter Kurve oder Haupttribüne kommen oder nach dem Spiel wieder zurückgehen wollen, können den Gästezugang nicht passieren, da dieser aufgrund der Fantrennung für VfB-Fans von der Polizei gesperrt ist. Wir bitten darum, vor und nach dem Spiel den Weg um das VfB-Clubzentrum herum zu nutzen. Der Zugang zur Untertürkheimer Kurve und der Gegentribüne wird über die Zugänge D4 beziehungsweise D3 empfohlen.