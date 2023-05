1 Auch wenn gebaut wird, ist die Wohnungsnot in Esslingen weiter groß. Foto:

Von Petra Pauli

Seit Jahren mangelt es in Esslingen an Wohnraum und eine Trendumkehr ist nicht in Sicht. Bis zum Jahr 2030 könnte es laut Stadt ein Defizit von mindestens 2371 Wohnungen geben. „Der Mangel ist so gravierend, dass wir nur mit den alten Mitteln nicht mehr weiter kommen würden“, sagt Sozialbürgermeister Yalcin Bayraktar, in dessen Verantwortungsbereich die Stabsstelle Wohnen gehört. Die hatte vor einem Jahr ein Strategiepapier vorgelegt. Es beinhaltet ein Bündel verschiedener Maßnahmen, mit denen mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden soll.

Damals und auch jetzt wieder in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses, als eine erste Zwischenbilanz gezogen wurde, war viel von Paradigmenwechsel die Rede. Der neuen Strategie zufolge soll die Stadt vermehrt selbst als Akteur auf dem Wohnungsmarkt auftreten und steuernd eingreifen. Einiges von dem, was die Stadt sich vorgenommen hat, wurde umgesetzt oder ist auf den Weg gebracht. Wobei die Tragweite der Maßnahmen mitunter stark variiert.

Impulse für den sozialen Wohnungsbau erhofft sich die Stadt von dem neuen Quotenmodell, das der Gemeinderat erst Anfang Mai abgesegnet hat. Es löst das bisherige Wohnraumversorgungskonzept ab. Mit dem neuen Modell folgt man weitgehend der Mietwohnraumförderung des Landes. Künftig werden in Esslingen Sozialwohnungen zudem 30 Jahre lang gefördert.

Wohnraummanagement läuft gut an

Bereits im Herbst 2022 wurde das Wohnraummanagement weiterentwickelt. Vermieter und Wohnungssuchende sollen durch zusätzliche Anreize zusammengeführt werden. „Die Kontakte nehmen zu“, berichtete Gunnar Seelow, Leiter der Stabsstelle Wohnen, bislang hätten gut zwei Dutzend Wohnungen vermittelt werden können.

In der internen Testphase befinde sich die Wohnungstauschbörse. „Damit lösen wir das Wohnungsproblem nicht, aber es kann ein weiterer Baustein sein“, so Seelow. Stadtrat Tobias Hardt (Linke) regte an, nicht allein auf ein Online-Portal zu setzen und analoge Angebote zu machen. Die Anbieter von größeren Häusern oder Wohnungen seien meistens Ältere, die sich häufig digital schwertun.

Kampf gegen Mietwucher

Ab Sommer geht Seelow zufolge der Mietmonitor an den Start, bei dem Wohnungsangebote auf einschlägigen Portalen hinsichtlich überhöhter Mieten durchforsten wird. Als größerer Brocken, den Freie Wähler, FDP und CDU nicht ohne Weiteres schlucken möchten, erweist sich das geplante Zweckentfremdungsverbot. Die Zustimmung zu einer entsprechenden Satzung steht noch aus.

Stadt möchte selbst als Vermieterin auftreten

Nach wie vor plant die Stadt, auch selbst als Vermieterin aufzutreten, um so die eigene Notfallkartei bedienen zu können. Um in den Genuss der kommunalen Extraförderung von 48 Prozent zu kommen, wird darüber nachgedacht, einen Eigenbetrieb Wohnen zu gründen. Die Esslinger Wohnungsbau (EWB), die zur Hälfte der Stadt und zur Hälfte der lokalen Wirtschaft gehört, scheidet als Empfänger aus. Gefördert werden nur Kommunen als langfristige Eigentümer des Wohnraumbestandes, nannte Seelow die Schwierigkeiten der Landesförderung.

Ist das Baurechtsamt zu streng?

Von den Fraktionen gab es überwiegend Lob für die Arbeit der Stabsstelle. Aus Sicht der FDP müsse aber noch stärker mit dem Baurechtsamt zusammengearbeitet werden. Dort würden Ermessensspielräume zu wenig genutzt, so Rena Farquhar. Dem widersprach Stefan Schmid, Leiter des Baurechtsamts, vehement. „Wenn es um Befreiungen geht, sind wir Weltmeister“, sagte er.