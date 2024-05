Staatsbesuch in Schweden: Mary, Silvia, Victoria und Sofia – ein Defilee der großen Roben

6 Im großen Ornat (von links): Kronprinzessin Victoria, Prinz Daniel, Königin Mary, Königin Silvia, Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip. Foto: Imago/Agencia EFE

Besuch bei Freunden: Königin Mary und König Frederik sind zu Gast in Schweden. Fürs Galadinner schmeißen sich die Royals in Schale – und holen die Juwelen aus dem Safe.











Die Skandinavier sind für ihr Understatement bekannt – aber beim Galadinner im Stockholmer Schloss am Montagabend wurde modisch geklotzt und nicht gekleckert: zu Ehren der dänischen Gäste König Frederik X. und Königin Mary schmissen sich die Bernadotte-Frauen ordentlich in Schale. Königin Silvia, Kronprinzessin Victoria und Prinzessin Sofia holten die ganz große Robe aus dem Schrank und ließen die Erbjuwelen aufpolieren. Die Looks im Überblick:

Königin Mary von Dänemark: Creme, Burgunder und die Rubine aus Schweden

Königinnen unter sich: Mary von Dänemark (links) und Silvia von Schweden Foto: Ritzau Scanpix/IDA MARIE ODGAARD

Königin Mary gab einem dänischen Designer den Vorzug: Jesper Høvring entwirft Abendkleider und Brautmode und durfte in der Vergangenheit immer wieder auch die dänische Königin einkleiden. Die 52-Jährige trug ein Ensemble aus einem bodenlangen cremefarbenen Rock mit einem semitransparenten, mit burgunderroten Blütenranken bestickten Oberteil. Das passte aufs I-Tüpfelchen zu ihrem Rubinschmuck. Das Set – darunter eine Kette, Ohrringe, Broschen, Haarklammern und eine Tiara – stammt aus der königlichen Schmuckschatulle und war eine freundliche Geste an ihre Gastgeber: Das über 200 Jahre alte Rubinset kommt nämlich eigentlich aus dem Hause Bernadotte. Jean Baptiste Bernadotte, Napoleons Marschall und später König von Schweden, ließ es für seine Frau Désirée anfertigen. Über die Jahre kamen die Rubinschmuckstücke von Schweden an den dänischen Hof. Königin Mary trug Teile des Sets auch beim Thronwechsel im Januar.

Die Herren in Galauniform: König Frederik X. und König Carl XVI. Gustaf Foto: Ritzau Scanpix/AP/Ida Marie Odgaard

Kronprinzessin Victoria: Funkelnd und mit Gucci-Clutch

Kronprinzessin Victoria am Arm ihres Mannes, Prinz Daniel. Foto: Ritzau Scanpix/dpa/Ida Marie Odgaard

Einen Hauch Marilyn Monroe auf der Geburtstagsgala von JFK versprühte die schwedische Kronprinzessin – zumindest funkelte ihr Kleid genauso schön. Die über und über mit Glitzersteinen besetzte Robe kommt vom schwedischen Designer Christer Lindarw, dessen Entwürfe es der Kronprinzessin ohnehin angetan haben. Dazu kombinierte Kronprinzessin Victoria eine durchsichtige Clutch aus dem Hause Gucci. Mit Schmuck sparte die 46-Jährige ansonsten – so lenkte nichts von der filigranen Connaught-Tiara ab. Das Diadem kam mit Margaret of Connaught, einer Enkelin von Queen Victoria, nach Schweden. Alle Bernadotte-Frauen tragen die Connaught-Tiara gerne – ob zu Hochzeiten oder zur Nobelpreisgala.

Königin Silvia: Ein Kleid für alle Fälle – aus München

Königin Silvia in ihrem smaragdgrünen Rock-Oberteil-Ensemble von Georg et Arend. Foto: Ritzau Scanpix/dpa/Ida Marie Odgaard

Einen geliebten Klassiker holte Königin Silvia für den Anlass aus dem Schrank – oder eigentlich zwei. Das smaragdgrüne Ensemble aus Spitzenoberteil und Rock kommt aus München: Genauer vom Label Georg et Arend. Die gebürtige Heidelbergerin Silvia trägt gerne und oft Entwürfe aus der Neuturmstraße. Dieses Ensemble taucht immer wieder verlässlich bei großen Anlässen auf: Die Frau von König Carl XVI. Gustaf trug es erstmals 2018 zur Nobelpreisverleihung und ein paar Jahre später bei einem Staatsbesuch in Estland. Dazu kombinierte die 80-Jährige die Leuchtenberg-Saphir-Tiara mit der dazugehörigen Kette. Die Leuchtenberg-Saphire waren ein Geschenk von Kaiserin Joséphine, der Frau von Napoleon Bonaparte, an ihre Schwiegertochter, Auguste von Bayern. Deren Tochter heiratete nach Schweden – so kam das Set in die Familie Bernadotte. Traditionell trägt es stets die wichtigste Frau in der Königsfamilie – in diesem Fall natürlich die Königin.

Prinzessin Sofia: Mit Hochzeitsdiadem und Organza-Robe

Prinzessin Sofia am Arm ihres Ehemanns Prinz Carl Philip. Foto: Ritzau Scanpix/IDA MARIE ODGAARD

Prinzessin Sofia trug ihr zartblaues Ida-Lanto-Kleid aus Seidenorganza, das die 39-Jährige bereits 2022 bei der Nobelpreisgala ausgeführt hatte. Seidenblumen am Stehkragen und den Ärmeln geben dem Kleid einen romantischen Touch. Dazu kombinierte die Frau von Prinz Carl Philip eine Glitzerclutch – und ihr Hochzeitsdiadem. Die Palmette-Tiara mit Diamanten und kleinen Smaragd-Spitzen ist ein Geschenk der Schwiegereltern: Sofia bekam sie von Königin Silvia und König Carl Gustaf 2015 zur Hochzeit und trug sie, als sie Carl Philip in der Schlosskirche das Ja-Wort gab.